KOLDA : Abdoulaye Bibi Baldé (ex ministre) félicite Macky Sall pour son discours et appelle les jeunes à la retenue…

Après l’adresse à la nation du 03 avril par le président de la République, nous avons donné la parole à l’ex ministre Abdoulaye Bibi Baldé (Apr) pour décortiquer le discours. Ainsi, ce dernier félicite le président de la république pour son discours qu’il a qualifié de « haute facture et fédérateur ».



Dans la foulée, il n’a pas manqué de rappeler à l’opposition de répondre à « l’appel du président de la République » qui tient au dialogue en ces temps de tension. Cependant, il a appelé les jeunes surtout ceux de Kolda, à « éviter les discours d’illusions » pour se consacrer à la paix, à la stabilité sociale et au développement du pays.



« Je félicite le président de la République Macky Sall pour son discours de haute facture qui est au-dessus des contingences politiques. Ainsi, en appelant au dialogue, ce dernier pense que le Sénégal passe avant toutes nos divergences politiques. Et ce message doit être bien perçu par l’opposition, la classe politique, la société civile car le Sénégal est celui de tous qui nous ressemble et nous rassemble. » C’est pourquoi, dans la foulée, il précise : « un pays est à l’image de sa population, donc c’est pour cela que le président tient à ce dialogue qui pour lui est extrêmement important. »



Dans la même dynamique, il poursuit : « quoi qu’il arrive, toute tension ou difficulté doit se résoudre autour de la table. Donc, je pense que le président a bien vu en tendant la perche. Maintenant, c’est à l’opposition de saisir cet appel et venir échanger avec le président de la République sur les questions d’intérêt général aussi bien sur les plans politique, économique que social. C’est ça aussi, le rôle du régime avec des acteurs responsables au même titre que le régime et de celui qui incarne le Sénégal, notamment président de la République. »



Aussi selon toujours l'ex ministre, « chacun doit jouer sa partition (pouvoir/opposition) ensemble, mais cela ne veut pas dire que les uns et les autres vont renier leur engagement ou volonté d’accéder à la magistrature suprême... »



À la jeunesse, il dira : « je demande aux jeunes du Sénégal et surtout à ceux de Kolda de faire attention à n’importe quel discours en étant au service de leur communauté. » Ainsi, souligne-t-il en continuant : « elle devra identifier elle-même les priorités en demandant des accompagnements sans occulter ses ambitions. Et nous en tant qu’autorités politiques comme toujours, nous sommes disposés à accompagner cette jeunesse à trouver les meilleures opportunités pour son épanouissement... »