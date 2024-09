KOLDA : À la découverte de la ferme écologique "GUEDDA"… un havre de paix des espèces animalières et végétales pour la transition écologique.

​Située à trois kilomètres de Kolda, au village de Saré Mbemba Touré dans la commune de Bignarabé (Médina Yoro Foula), la ferme GUEDDA est devenue un sanctuaire écologique. Depuis sa création en 2017 par le commandant des eaux et forêts Amadou Ba, la ferme offre une vue écologique magnifique avec ses nombreuses activités bio aussi bien pour les visiteurs que pour les formations.





Dans cette dynamique, la ferme, dans sa diversité, fait de l'aviculture et de l'orticulture bio. En plus de cela, la ferme élève aussi des autruches. Toutes ces actions montrent que c'est possible de réussir tout en développant des activités écologiques pour la protection de l'environnement.



Elhadji Diaby, technicien d'élevage dans cette ferme, estime qu'il est important que les populations comprennent l'urgence de la protection de l'écosystème. C'est pourquoi il soutient que la création de cette ferme est une chance pour la région, d'où l'importance de la protéger et de la renforcer.



La ferme GUEDDA dès la porte d'entrée fascine le visiteur par sa structure écologique. Ainsi, tout le matériau est conçu écologiquement de l'entrée à l'intérieur en passant par la salle de réunion et les chambres d'accueil. À cela, il faut ajouter le gazouillement spectaculaire des oiseaux qui volent par endroit juste au-dessus des têtes des travailleurs et des visiteurs.



D'ailleurs, cet environnement offre une symbiose évasive qui de plus en plus manque dans les grandes agglomérations. Par ailleurs, la ferme est devenue un havre de paix pour l'espèce animalière, végétale et pour l'homme. Conscient des enjeux de la lutte contre le réchauffement climatique, le Commandant Amadou Ba a misé sur le naturel et le bio pour la durabilité.



Aujourd'hui, l'écotourisme et la transformation des produits bio sont devenues des activités phares du domaine. À cela, la ferme produit de la viande de caille qui a diverses vertus thérapeutiques. Cette ferme où toutes les activités sont bio est devenue une école écologique qui accueille de nombreux stagiaires et visiteurs.



À en croire Moudjibou Rahmane Baldé, coordonnateur d'ADET, il est important que les enfants découvrent une ferme écologique pour leur donner la chance de développer la résilience économique. Ici, les enfants pourront prendre conscience des urgences liées à la protection de l'environnement dès le bas âge pour grandir avec. Et c'est pourquoi cette ferme offre aux enfants toutes les facettes de l'écoresponsabilité pour prendre demain de bonnes décisions en faveur de l'environnement…



La ferme compte sept employés, dont deux femmes et cinq hommes. À cela, il faut ajouter les six stagiaires venus pour la pratique pour deux mois. Dans cette dynamique, la ferme a plusieurs avantages, dont la formation des entrepreneurs, la création d'emplois et offre une détente écologique aux visiteurs. D'ailleurs, la ferme ne désemplit pas avec ses nombreux gazouillements d'oiseaux.



Ce spectacle naturel de plus en plus rare de nos jours attire les visiteurs à la recherche d'évasion naturelle. Goretti Badiane, âgée de 13 ans, est une des Académiciennes en visite à la ferme écologique. À ce titre, elle précise : « Le cadre de vie est différent du mien, car il y a du naturel avec des oiseaux, des arbres, des animaux. » Ici, on respire de l'air pur non pollué offrant un cadre écologique.



Au retour, je vais conseiller à mes amis de préserver l'environnement, car il améliore non seulement notre cadre de vie, mais aussi notre santé. En ce sens, je vais sensibiliser sur l'importance du reboisement, de l'utilisation de l'énergie solaire, entre autres. » Cette ferme a valu beaucoup de satisfaction aux écologistes qui s'y retrouvent à travers les activités menées.