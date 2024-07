KOLDA : 5.428 candidats au baccalauréat...

Ce sont 5.428 candidats de la région de Kolda qui vont se pencher sur épreuves du baccalauréat à partir de ce mardi 02 juillet 2024. Ainsi, il y a 2.825 garçons et 2.601 filles pour cette session de 2024. À cela, il faut ajouter les 02 candidats de langue arabe qui doivent composer à Bignona.

En ce sens, le département de Kolda occupe la première place avec 3.272 candidats dont 1.616 garçons et 1.656 filles suivi de Vélingara avec 1.762 candidats et enfin Médina Yoro Foula avec ses 392 candidats. Et parmi ces candidats, le public compte 3.115 candidats avec plus de 55 pour cent tandis que le privé en a 1.429 avec un taux de plus de 26 pour cent. Tous ces candidats sont répartis en 15 centres d'examen dans la région.