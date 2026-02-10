KOLDA ‎ : Accueil du trophy tour dans une ferveur sportive…

Le Dello Njukkel (Trophy Tour) a été accueilli à Kolda, ce mardi 10 février par les populations, les autorités administratives, politiques et les amoureux du ballon rond. Ce trophée a été présenté pour la deuxième fois au public du Fouladou dans une ferveur sportive et conviviale. C’est une occasion saisie par les personnalités pour communier et féliciter l’équipe nationale. Dans cette dynamique, Moussa Baldé, président du conseil départemental, après avoir rendu un vibrant hommage aux Lions, n’a pas manqué de rappeler les souvenirs douloureux des précédentes campagnes.

‎Moussa Baldé soutient : « nous saluons l'entraîneur national Pape Thiaw, Abdoulaye Seydou Sow (ministre) et à l’ensemble de la délégation de la fédération. Aujourd’hui, le Fouladou est le chantre de la gloire continentale. Nos Lions ont été héroïques le soir de cette finale à Rabat où leur courage et leur détermination ont eu le dessus. D’ailleurs, ma génération a vécu les déceptions de Caire 86, d'Alger 90, de Bamako 2002 et d'Égypte 2019 entre autres. C’est pourquoi, cette victoire est celle de tout le monde. Dans cette belle victoire, on peut aussi citer Cheikh Tidiane Sabaly un digne fils de Kolda. Et, cette fois ci, nous espérons que ce sera la bonne campagne de coupe du monde qui se jouera aux USA, Canada et Mexique. »

‎Yaya « Zeus » Baldé, président de la ligue régionale de football, estime s'exprimer dans un élan d'émotion et de fierté pour célébrer la victoire des Lions : « les Lions ont hissé le Sénégal au firmament du football africain, voire mondial. En ce sens, seul le travail paie comme le dit l’adage qui nous a valu cette deuxième étoile. D’ailleurs, nous voudrions disposer d’infrastructures sportives de qualité et tout ce qui tourne autour pour la région. »

‎Dans cette lancée, Abdoulaye Fall président de la FSF s’est dit très ému et n’a eu que des mots de remerciements à l'endroit de tout le monde. « Nous avons vu que l'équipe nationale a été accompagnée durant toute la campagne à travers les fan-zones et les prières... »