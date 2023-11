Justice : un agent de la BICIS épinglé pour avoir trafiqué le système de la banque et détourne à son profit plus de sept millions

En effet, il résulte de l'économie des faits que la Banque Internationale pour le Commerce l'industrie du Sénégal BICIS a formulé une plainte contre le nommé Pape Mb S à la division des investigations criminelles pour escroquerie, retrait frauduleux et faux et usage de faux portant sur un préjudice provisoire de sept millions cinq cent quatre-vingt et un mille six cent (7.581.600) de nos francs. Ainsi, il ressort de la plainte que le nommé Pape Mbaye SOW, agent de la BICIS, avait frauduleusement effectué des opérations libellées. Après un contrôle interne, la banque a découvert que toutes les opérations ont été créditées dans le compte personnel du prévenu, jusqu'à hauteur de 7.581.600 francs Cfa. Sa supercherie a été découverte par son remplaçant lorsqu'il a arrêté le travail pour des raisons sanitaires. Devant les éléments enquêteurs, il avoue avoir enregistré le numéro de son compte principal dans le fichier hebdomadaire des réclamations des frais de "Extourne cotisation carte" qu'il envoyait au "Box-Office" qui exécutait le remboursement des sommes indûment perçues par la banque au profit des impactés. C'est dans ces circonstances qu'il a été placé sous mandat de dépôt à la prison de Rebeuss.



Jugé ce mardi 14 novembre devant le tribunal des flagrants délits de Dakar, Pape Mb. S. a reconnu sans ambages les faits qui lui sont reprochés. Il explique avoir traité les réclamations des clients. "Chaque semaine, on listait les comptes et je mettais mon numéro de compte. J'ai travaillé à la BICIS pendant 14 ans. J'ai commis ce fait pour des raisons personnelles. Je reconnais avoir mal agi. C'est la raison pour laquelle je demande la clémence de la justice", se défend-il.



Représentant la partie civile BICIS, Oumar Nd., responsable du service juridique de la banque n'a pas comparu devant la barre. Par contre, il a déclaré à l'enquête avoir constaté des opérations frauduleuses. Sur ce, un contrôle a été effectué sur les "Extourne cotisation carte". Il s'est avéré que le mis en cause effectuait des opérations libellées 《Extourne cotisation carte》 qui ont été créditées.



Vu la gravité des faits, le représentant du ministère public a requis 2 ans dont 6 mois de prison ferme.



Me Lenine So assurant la défense du prévenu estime que la problématique dans ce dossier, c'est une articulation des faits. "J'aimerais que l'origine de la poursuite soit revue. Il est attrait devant vous pour trois infractions, escroquerie, faux et usage de faux, introduction et maintien frauduleux dans un système informatique. Il vous dit qu'il est agent au service du département des réclamations. Il traite ses réclamations et envoie une liste", a soutenu la robe noire. Il ajoute : "Ce qui lui est imputable, c'est qu'il a ajouté son nom. La liste envoyée, c'est celle de ceux qui ont fait des réclamations. C'est un ristourne de 70 000 francs Cfa qu'il prenait chaque semaine. Au final, ça a fait 4 millions. Il ne s'est même pas rendu compte avoir bouffé cet argent". La robe noire signale que le prévenu sera licencié à sa sortie de prison. Et demande au président de la séance d'accorder une peine de sursis à son client.



Au finish, le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi a relaxé le prévenu Pape Mb S du délit de faux et maintien frauduleux dans un système informatique. Et le condamne à 6 mois de prison dont 1 ferme pour l'escroquerie. Par ailleurs, le tribunal a réservé les intérêts civils de la partie civile.



Aida Ndiaye Fall