Justice : Le Sytjust annonce sa décision d’enterrer définitivement la hache de guerre.

Après une suspension de 96 heures de son mouvement d'humeur, le Syndicat des travailleurs de la justice (Sytjust) a décidé de suspendre définitivement son mot d'ordre de grève.



Une grève entretenue du 15 juin 2020 au 26 août 2020. En conférence de presse, ce mardi 01 septembre 2020, les responsables dudit syndicat ont fait part de leur nouvelle position.



Une décision que Me Aya Boun Malick Diop, Secrétaire général du Sytjust, a motivé par une volonté de mettre le ministre de la Justice et Garde des Sceaux dans les conditions d'honorer leurs engagements afin de satisfaire certaines revendications des travailleurs de la justice.



« Nous avons pris comme témoins l'opinion nationale et internationale ainsi que les acteurs de la justice, dont le bâtonnier Me Papa Leyti Ndiaye, Me Doudou Ndoye, Mademba Sock qui n'ont ménagé aucun effort pour une issue heureuse de ces événements », soutient-il.



L’occasion a été mise à profit par le syndicaliste Me Diop, pour s’excuser auprès des Sénégalais qui ont durement souffert de ces perturbations notées dans le secteur de la justice.