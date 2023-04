Jt de la semaine : décès du Pr Malick Ndiaye et préparation de la campagne agricole au menu.

L’actualité de la semaine est marquée par le rappel à Dieu du Pr Malick Ndiaye et les préparatifs au lancement de la campagne agricole 2023-24.

Le décès du sociologue Malick Ndiaye est survenu dans la nuit du 25 avril. Il a été inhumé le jeudi à Touba. Dans leurs témoignages, Famille, collègues et collaborateurs ont souligné le caractère de combattant du défunt.

Et puis la campagne agricole 2023-24, 19 mesures engagées pour battre des records jamais égalés en terme de production agricole. 100 milliards FCFA seront injectés dans le secteur cette année. Le Premier ministre Amadou Ba a présidé jeudi, un conseil interministériel consacré à la préparation de la campagne…