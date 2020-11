Journées de concertation des acteurs portuaires / Proposition d’un conseil présidentiel : « Nous pensons que l’autorité supérieure donnera une suite favorable à cette requête » (Autorité)

Dans le cadre de cette rencontre de partage entre les différents acteurs portuaires, le gouvernement se dit très sensible et attend les conclusions de ces journées de concertation.



Venu représenter le gouvernement, Alioune Badara Diop, Sg adjoint se réjouit de cette rencontre hautement saluée par toutes les autorités. « L’objectif est très simple : identifier les difficultés, partager ces difficultés et proposer des solutions avec les acteurs » précise-t-il.



Dans les discours préliminaires, le souhait d’un conseil présidentiel a été évoqué. Sur cette question, il souligne que c’est le souhait de certains membres. « Le Chef de l’État étant très réceptif à des requêtes de cette nature, nous pensons que l’autorité supérieure donnera une suite favorable à cette requête », fera-t-il savoir.