Journées culturelles des élèves de la 44ème promotion de l’école nationale de police : Don de sang, confection de cartes nationales d’identité et passeports pour la population

La 44ème promotion de l’école nationale de police a organisé ses journées culturelles. Une semaine pleine d’ambiance les a rassemblés et aujourd’hui pour clôturer en beauté, les élèves de cette 44ème promotion ont décidé de faire des dons de sang en partenariat avec le Centre national de transfusion sanguine sis à Dakar, mais aussi confectionner des cartes nationales d’identité et passeports pour la population car, s’imprégnant des soucis de ceux qui n’ont jamais eu de pièce d’identité mais aussi donner l’occasion à certains d’avoir la carte Cedeao. Ces journées culturelles ont permis de renforcer la solidarité entre éléments d'une même promotion. Une semaine ensemble leur a permis de se connaître et se solidariser ….