Journées Scientifiques 2025 du COMES : les universitaires se penchent sur la question des accidents de la circulation au Sénégal

Le Comité des Médecins, Pharmaciens et Chirurgiens-dentistes en Spécialisation du Sénégal (COMES) organise les Journées Scientifiques 2025 les 16 et 17 janvier à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). Sous le thème central « Les accidents de la circulation », ces journées aborderont également des sujets tels que la lombalgie, les maladies émergentes et la santé mentale.



Cet événement qui réunit des experts, des praticiens, des chercheurs et des étudiants, a permis aux participants d’échanger sur les avancées scientifiques et les défis liés aux accidents de la route, un sujet crucial au Sénégal. L'importance de ces journées a été soulignée par le docteur Mouhamadou Habib Sy, enseignant-chercheur à la retraite et l'un des intervenants clés, qui partagera ses réflexions sur les accidents de la circulation routière.



Lors de son entretien, le Dr Mouhamadou Habib Sy a mis en lumière l'ampleur du problème des accidents, indiquant que les accidents de la circulation sont la principale cause de consultation en traumatologie au Sénégal. Il a également souligné que la mortalité préhospitalière reste élevée, notamment lors des accidents survenus hors de Dakar, où les premiers secours tardent à arriver. Selon lui, une meilleure formation des populations locales en secourisme pourrait réduire cette mortalité.





Le Dr Mouhamadou Habib Sy a plaidé pour une distinction claire entre les maladies et les traumatismes dans les politiques de santé, affirmant que les traumatismes nécessitent des stratégies spécifiques. Il a également abordé la problématique des deux roues, appelant à une réglementation plus stricte pour les conducteurs, incluant l'immatriculation, l'assurance et la formation au Code de la route.



Ces journées scientifiques promettent de fournir un cadre pour discuter et élaborer des stratégies afin d'améliorer la sécurité routière et la prise en charge des traumatismes, avec l'ambition de réduire les pertes humaines et les séquelles liées aux accidents de la circulation.