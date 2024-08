Journée nationale de l'éleveur à Somme: l'absence d'un ministère de tutelle décriée

Dans le cadre de ses activités , l'association " Pottital Djoloff " pilotée par Gondiol Gelodjie Ka a tenu ce samedi une journée nationale de l'éleveur à Somme (département de Linguère). Selon Harona Adama Ba membre de " Pottital Djoloff " , c'est l'occasion d'exposer les difficultés que rencontre le secteur de l'élevage au niveau national. Poursuivant, Harona Adama Ba de dire qu'il y a beaucoup de plaidoyers qui se différencient d'une zone à une autre. Néanmoins l'absence d'un ministère uniquement pour l'élevage demeure et reste une demande sociale pour tous les éleveurs du pays. " Nous n'avons pas un ministre de l'élevage comme celui de la pêche, nous le réclamons", a déclaré Harona Adama Ba, porte parole du jour.



Le problème du foncier est soulevé par les éleveurs venus de Podor , Diagana où de tierces personnes nanties s'accaparent leurs terres.



Entre autres préoccupations des professionnels du bétail :le code pastoral et statut du Ranch de Dolly, l'octroi des aliments de bétail en période de soudure, la récurrence des feux de brousse à Podor, dans le Ranch de Dolly et ailleurs.

Les problèmes entre agriculteurs et éleveurs dus au rétrécissement des terres pour l’élevage et autres à Mbour, dans le Sine, le Saloum ont été aussi exposés.



A en croire le président de l'association " Pottital Djoloff ", Gondiol Gelodjie Ka ,pour booster le secteur de l'élevage, les nouvelles autorités du pays n'ont qu'à dépanner les forages, créer des forages pastoraux à travers le pays.



La persistance du vol massif de bétail dans les régions de Tamba, Kédougou , dans le département de Linguère figure en bonne place dans les points de revendication des éleveurs venus en grand nombre de partout des localités du pays pour participer à la journée.