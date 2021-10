Journée mondiale de l’enseignant / Edition 2021 : « Il nous faut garantir l’hygiène dans nos écoles » (Cheikh Mbow, D.E. /COSYDEP)

En prélude à la journée mondiale de l’enseignant (JME) prévue pour ce 05 otobre 2021, le comité d’organisation a jugé utile de réunir autour d’un panel avec différents acteurs du système. La rencontre qui s’est tenue à la sphère ministérielle de Diamniadio, a vu la participation de plusieurs enseignants et d’acteurs de la société civile.



La JME commémore la signature de la Recommandation OIT/UNESCO concernant la condition du personnel enseignant de 1966 qui fixe les critères de référence relatifs aux droits et aux responsabilités des enseignant(e)s ainsi que les normes fixant leur formation initiale et continue, leur recrutement, leur emploi et les conditions d’enseignement et d’apprentissage.



Un an et demi après le début de la crise de la Covid-19, la Journée mondiale des enseignants (JME) 2021 met l’accent sur le soutien qu’il convient d’apporter aux enseignants pour qu’ils participent pleinement au processus de relance.



Elle aura pour thème « Les enseignants au cœur de la relance de l’éducation ». Pour ce panel trois communications étaient au programme dont un portant une réflexion sur « quels dispositifs au niveau de l’espace scolaire, pour une éducation de qualité, dans un contexte de Covid-19. »



Elle a été présentée par le directeur Exécutif de Cosydep, M. Cheikh Mbow. Selon ce dernier, la Covid-19 est toujours présente, en plus d’autres maladies qui tapent à nos portes. Ainsi donc, « il nous faut garantir l’hygiène dans nos écoles. C’est ça qui pourrait nous permettre d’avoir une communauté éducative plus sécurisée », a dit M. Mbow...