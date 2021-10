Journée internationale de la fille : L'agenda national de la fille sera vulgarisé dans les 14 régions du pays.

Le ministre de la femme, de la famille, du genre et de la protection des enfants, Ndèye Saly Diop Dieng, a présidé ce samedi 23 octobre 2021 au théâtre national Daniel Sorano, la journée internationale de la fille. Le thème retenu cette année est " Le pouvoir des filles est à l'honneur sur les réseaux sociaux, Ma voix l'égalité pour l'avenir".



D'après elle, cette journée est une occasion pour faire le bilan des avancées en faveur des jeunes filles, d'analyser ensemble les opportunités et les possibilités énormes et les menaces réelles liées à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, des réseaux par les jeunes filles. Elle invite les filles à faire un bon usage des outils qu'offrent les TIC et libérer leurs énergies pour un développement socio-économique.



Elle a annoncé la mise en œuvre de l'agenda national 2021 - 2025 de la jeune fille élaboré par son département avec l'implication des différents acteurs dont l'objectif est d'éliminer toutes les formes de discrimination à l'égard des filles.