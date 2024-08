Journée de l’arbre / Médinatoul Dièylani : Cheikh Ibrahima Diallo invite les populations et les fidèles à planter chacun un arbre pour les 5 ans à venir

Les populations et fidèles ont bravé la pluie pour répondre à l’appel pour la journée de l’arbre organisé par le khalif de Médinatoul Abdou Khadr Dieylani, Cheikh Ibrahima Diallo ibn Cheikh Mouhidine Samba Diallo. Cette initiative coïncide avec la célébration de la journée nationale de l’arbre dont le thème de cette édition est : « Rôle du reboisement dans la souveraineté alimentaire et le développement économique. » En effet, de son vivant, Mouhidine Samba Diallo accordait une grande importance à l’environnement et s’adonnait beaucoup dans ses actions sociales au reboisement de sa localité. C’est pourquoi, son fils Cheikh Ibrahima Diallo a décidé d’honorer à travers ces actions, la mémoire de son défunt père, mais également en guise de contribution aux actions du Chef de l’État pour la préservation de l’environnement. Le Khalife de Médinatoul Abdou Khadr Diéylani en a profité pour inviter les fidèles à planter chacun un arbre pour les cinq ans à venir en guise de contribution à la lutte contre les changements climatiques et pour leur plein épanouissement lors des grands événements organisés à Médinatoul Dièylani.

Cheikh Ibrahima Diallo a également remercié la municipalité de Dya et le commandant de la zone militaire numéro 3 pour leur soutien indéfectible pour la réussite de cet événement.