Journée de l'Entrepreneuriat Féminin du RIS : Les femmes entrepreneures outillées pour booster leur productivité

Le Rassemblement Islamique du Sénégal (RIS Al Wahda) a organisé ce samedi 8 février 2025, à la Mairie de Rufisque, la deuxième édition de la Journée de l'Entrepreneuriat Féminin, placée sous le thème : "Femmes entrepreneures face aux défis socio-économiques : Financement, accès au marché, réseautage". Cet événement avait pour objectif d'aider les femmes entrepreneures sénégalaises à accroître leur productivité, tout en favorisant la création d'un réseau relationnel, l'élargissement de leur clientèle et le renforcement de leurs capacités.



Selon Sira Doumbia, membre du comité d'organisation de cette journée, "le fait marquant de cette édition est que nous avons élargi notre champ d'action, car nous avons accueilli beaucoup plus d'entrepreneures que lors de la première édition. De nombreuses initiatives et innovations ont également été mises en avant. Nous avons reçu plus de 30 exposantes", a-t-elle expliqué.



L'objectif du Rassemblement Islamique du Sénégal (RIS) est de proposer des formations sur la digitalisation afin de permettre aux femmes vivant dans des zones reculées de vendre en ligne. L'organisation réfléchit également à la manière dont les entrepreneures peuvent intégrer l'intelligence artificielle dans leurs activités pour les dynamiser. Le RIS souhaite accompagner les femmes dans la création de richesse, car "on ne peut pas parler de développement sans les femmes, ni de développement sans entrepreneuriat".



Houreye Thiam Preira, présidente des Femmes du Rassemblement Islamique du Sénégal (RIS), estime que "l'emploi salarié ne peut pas tout satisfaire". Elle ajoute : "Nous avons décidé d'encourager nos membres, ainsi que les femmes sénégalaises avec lesquelles nous travaillons, à s'investir davantage dans l'entrepreneuriat. Cela leur permettra non seulement de générer des revenus, mais aussi de développer tout leur potentiel en créant de petites entreprises que nous accompagnerons pour qu'elles grandissent. Nous proposerons des formations gratuites, des foires et des réseaux de femmes actives pour les aider à trouver leur voie, à accéder au financement et à pénétrer les marchés locaux et internationaux, afin de développer leurs activités." Houreye Thiam Preira est également entrepreneure et PDG de Machallah Pèlerinage.



Intervenant lors du panel, Dr Diop Baye Samba, directeur de la réglementation et des affaires juridiques en charge du secteur privé à l'Autorité de la commande publique (ARCOP), a souligné que *"le regroupement des femmes autour d'Al Wahda constitue une opportunité pour les identifier et prendre des mesures ciblées. Cela nous permet de leur fournir des informations pertinentes, de les accompagner dans l'accès au marché et de mesurer les difficultés qu'elles rencontrent, afin de proposer ensemble des solutions adaptées."



Dr Diop Baye Samba a également rappelé que "les statistiques montrent que seulement 1 % des femmes accèdent au marché public. Cependant, la réglementation impose désormais que 2 % des marchés publics soient réservés aux femmes. L'enjeu aujourd'hui est de mettre en place des mesures opérationnelles pour faciliter leur accès à ces marchés. Cette rencontre est une occasion pour nous de mettre des noms sur des visages, de les inscrire dans notre fichier, de les accompagner dans la soumission des dossiers et de nous assurer qu'elles obtiennent les marchés qu'elles remportent."