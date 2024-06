Journée de Set-Setal à Linguère: El Hadji Malick Ndiaye invite la population à un esprit de citoyenneté et de patriotisme pour la pérennisation de l'édition

A l'image des autres localités du pays, le département de Linguère n'était pas en reste pour ce qui concerne la journée Nationale de Set setal lancée, ce samedi 01 juin 2024 par son Excellence, le Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye . En effet, venu présider la journée de Set Setal Sunu Gox à Linguère, le ministre des infrastructures, des transports terrestres et aériens, El Hadji Malick Ndiaye accompagné par une très forte délégation, s'est réjoui de la forte mobilisation des populations du département de Linguère.



Selon lui, suite à l'appel du Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye , les populations de toutes les contrées du pays sont sorties massivement pour procéder à la journée du nettoiement . Poursuivant le ministre El Malick Ndiaye de constater qu'à Linguère comme à Louga, la ville de Dahra Djoloff a vécu la journée de Set Setal. D'ailleurs à Dahra Djolof, sous la houlette de Pape Amadou Guisse superviseur de la Sonaged dans la localité a déployé un dispositif impressionnant : 02 Bennes à ordures ménagères, plus de 40 agents ont assuré le nettoiement de la place publique, le marché de Dahra, la RN qui mène vers Louga. A l'occasion, Pape Amadou Guisse ,n'a pas manqué de remercier le ministre El Malick Ndiaye vu ses moyens fournis pour la réussite de la journée. Quant au ministre natif de Djoloff, il a adressé également des remerciements à l'endroit des autorités régionales de Louga au premier rang le Gouverneur,les Préfets ,les Sous préfets bref les populations au regard de la réussite de la journée.



Dans sa communication, le ministre des infrastructures,des transports terrestres et aériens El Malick Ndiaye, très conscient de l'engagement des populations dira que l'investissement humain se fait par et pour ces dernières. En clair, à l'en croire, l'édition 2024 de la journée de l'assainissement sera pérennisée et pour cela ,il faudra d'abord un esprit de citoyenneté et de patriotisme des populations.