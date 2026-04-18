Affaire Ismaila Madior Fall : 10 millions sur la table contre sa liberté…le juge dit non, l’accusateur de l’ancien Ministre devient accusé dans une affaire de corruption

Une tentative présumée de corruption impliquant un entrepreneur déjà sous bracelet électronique secoue le Tribunal de Pikine-Guédiawaye. Selon les révélations du quotidien L’Observateur, l’affaire met en scène une manœuvre audacieuse mais avortée, qui a rapidement déclenché une riposte judiciaire.



Au cœur de ce dossier explosif, l’entrepreneur Cheikh Guèye, déjà cité dans une affaire de corruption présumée liée à l’ancien ministre Ismaila Madior Fall. Placé sous bracelet électronique dans le cadre de cette procédure portant sur un marché public controversé, il aurait tenté de forcer le destin pour recouvrer sa liberté de mouvement.



Objectif : un non-lieu à tout prix



D’après L’Observateur, Cheikh Guèye nourrissait un objectif précis : obtenir un non-lieu dans l’affaire en cours, afin de se libérer des contraintes judiciaires. Pour y parvenir, il aurait mobilisé un intermédiaire inattendu : le marabout Hady Sy, présenté comme un facilitateur capable d’ouvrir les portes du pouvoir judiciaire.



Ce dernier aurait été chargé de prendre contact avec le juge d’instruction du deuxième cabinet, Maguette Thiam. Une somme de 10 millions de FCfa aurait ainsi été mobilisée, matérialisée par une valise remplie de billets, dans l’espoir d’influencer la décision judiciaire.



Une tentative qui tourne court



Convaincu que le terrain était favorable, l’entrepreneur se serait présenté directement dans le bureau du magistrat avec l’argent. Mais contre toute attente — ou peut-être justement dans le respect strict de la loi — le juge Maguette Thiam oppose un refus catégorique.



Loin de céder à la tentation, le magistrat alerte immédiatement le procureur de la République, Saliou Dicko. Ce dernier enclenche sans délai une procédure de « soit-transmis », marquant le début d’une riposte judiciaire rapide et ferme.



Arrestation et garde à vue



Dans la foulée, les éléments de la Brigade de recherches de Keur Massar interviennent. Cheikh Guèye et le marabout Hady Sy sont interpellés puis placés en garde à vue à la Section de recherches.



Toujours selon L’Observateur, les deux hommes devraient être présentés au parquet ce lundi, où ils devront répondre de faits graves liés à une tentative de corruption d’un magistrat — une infraction lourdement sanctionnée par la loi sénégalaise.

