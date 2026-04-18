Affaire Ismaila Madior Fall : 10 millions sur la table contre sa liberté…le juge dit non, l’accusateur de l’ancien Ministre devient accusé dans une affaire de corruption


Affaire Ismaila Madior Fall : 10 millions sur la table contre sa liberté…le juge dit non, l’accusateur de l’ancien Ministre devient accusé dans une affaire de corruption
Une tentative présumée de corruption impliquant un entrepreneur déjà sous bracelet électronique secoue le Tribunal de Pikine-Guédiawaye. Selon les révélations du quotidien L’Observateur, l’affaire met en scène une manœuvre audacieuse mais avortée, qui a rapidement déclenché une riposte judiciaire.
 
Au cœur de ce dossier explosif, l’entrepreneur Cheikh Guèye, déjà cité dans une affaire de corruption présumée liée à l’ancien ministre Ismaila Madior Fall. Placé sous bracelet électronique dans le cadre de cette procédure portant sur un marché public controversé, il aurait tenté de forcer le destin pour recouvrer sa liberté de mouvement.
 
 Objectif : un non-lieu à tout prix
 
D’après L’Observateur, Cheikh Guèye nourrissait un objectif précis : obtenir un non-lieu dans l’affaire en cours, afin de se libérer des contraintes judiciaires. Pour y parvenir, il aurait mobilisé un intermédiaire inattendu : le marabout Hady Sy, présenté comme un facilitateur capable d’ouvrir les portes du pouvoir judiciaire.
 
Ce dernier aurait été chargé de prendre contact avec le juge d’instruction du deuxième cabinet, Maguette Thiam. Une somme de 10 millions de FCfa aurait ainsi été mobilisée, matérialisée par une valise remplie de billets, dans l’espoir d’influencer la décision judiciaire.
 
 Une tentative qui tourne court
 
Convaincu que le terrain était favorable, l’entrepreneur se serait présenté directement dans le bureau du magistrat avec l’argent. Mais contre toute attente — ou peut-être justement dans le respect strict de la loi — le juge Maguette Thiam oppose un refus catégorique.
 
Loin de céder à la tentation, le magistrat alerte immédiatement le procureur de la République, Saliou Dicko. Ce dernier enclenche sans délai une procédure de « soit-transmis », marquant le début d’une riposte judiciaire rapide et ferme.
 
 Arrestation et garde à vue
 
Dans la foulée, les éléments de la Brigade de recherches de Keur Massar interviennent. Cheikh Guèye et le marabout Hady Sy sont interpellés puis placés en garde à vue à la Section de recherches.
 
Toujours selon L’Observateur, les deux hommes devraient être présentés au parquet ce lundi, où ils devront répondre de faits graves liés à une tentative de corruption d’un magistrat — une infraction lourdement sanctionnée par la loi sénégalaise.
 
Autres articles
Samedi 18 Avril 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Can-Maroc : trois des 18 supporters sénégalais libérés

Can-Maroc : trois des 18 supporters sénégalais libérés - 18/04/2026

Thiès : il transformait son appartement en mini-plantation de Yamba…pour “se soigner”…“C’était pour ma consommation… et ma santé”

Thiès : il transformait son appartement en mini-plantation de Yamba…pour “se soigner”…“C’était pour ma consommation… et ma santé” - 18/04/2026

Affaire Fonds Covid : la justice blanchit les présumés complices de Mansour Faye et fragilise tout le dossier

Affaire Fonds Covid : la justice blanchit les présumés complices de Mansour Faye et fragilise tout le dossier - 18/04/2026

Propos d’une extrême gravité visant le fondateur du mouridisme : les lourds secrets du téléphone de Masseck Sarr prolongent sa chute

Propos d’une extrême gravité visant le fondateur du mouridisme : les lourds secrets du téléphone de Masseck Sarr prolongent sa chute - 18/04/2026

L'Iran verrouille de nouveau le détroit d'Ormuz face au blocus américain

L'Iran verrouille de nouveau le détroit d'Ormuz face au blocus américain - 18/04/2026

Potou / Niayam : le quai de pêche en difficulté, les acteurs tirent la sonnette d’alarme sur l’état des infrastructures

Potou / Niayam : le quai de pêche en difficulté, les acteurs tirent la sonnette d’alarme sur l’état des infrastructures - 17/04/2026

L'Iran déclare le détroit d'Ormuz

L'Iran déclare le détroit d'Ormuz "entièrement ouvert" pour le reste du cessez-le-feu - 17/04/2026

Pourquoi la Fondation des deux Premières dames pour la lutte contre le cancer est politiquement, socialement et humainement une excellente initiative ( Par Dr Massamba Thioro Sall )

Pourquoi la Fondation des deux Premières dames pour la lutte contre le cancer est politiquement, socialement et humainement une excellente initiative ( Par Dr Massamba Thioro Sall ) - 17/04/2026

Nécrologie : Le Sénégal perd Saïd Tarraf, l’un de ses plus grands capitaines d’industrie

Nécrologie : Le Sénégal perd Saïd Tarraf, l’un de ses plus grands capitaines d’industrie - 17/04/2026

“Je suis fatigué” : à Sicap-Mbao, un dealer surprend la police en se livrant avec sa marchandise

“Je suis fatigué” : à Sicap-Mbao, un dealer surprend la police en se livrant avec sa marchandise - 17/04/2026

Affaire Magib Seck et cie : révélations en cascade sur un système clandestin

Affaire Magib Seck et cie : révélations en cascade sur un système clandestin - 17/04/2026

Affaire Aziz Dabala et Wally Gano : le juge d’instruction du 1er Cabinet ordonne des prélèvements ADN sur les sept suspects, dont Nabou Lèye et Modou Lô.

Affaire Aziz Dabala et Wally Gano : le juge d’instruction du 1er Cabinet ordonne des prélèvements ADN sur les sept suspects, dont Nabou Lèye et Modou Lô. - 17/04/2026

Téléphones en prison, procédure à terre : Farba Ngom renverse la machine judiciaire … la Chambre d’accusation annule l’ensemble de la procédure engagée

Téléphones en prison, procédure à terre : Farba Ngom renverse la machine judiciaire … la Chambre d’accusation annule l’ensemble de la procédure engagée - 17/04/2026

Émigration clandestine : la Marine nationale a secouru 132 migrants au large de Dakar

Émigration clandestine : la Marine nationale a secouru 132 migrants au large de Dakar - 16/04/2026

Levée de fonds sur le marché régional : Le Sénégal cherche 658 milliards FCFA en trois mois

Levée de fonds sur le marché régional : Le Sénégal cherche 658 milliards FCFA en trois mois - 16/04/2026

​Risque de défaut de paiement en Afrique : Le Sénégal, le Mozambique et le Malawi sous haute surveillance

​Risque de défaut de paiement en Afrique : Le Sénégal, le Mozambique et le Malawi sous haute surveillance - 16/04/2026

L’AFP et Taxawu Sénégal actent une dynamique de convergence politique

L’AFP et Taxawu Sénégal actent une dynamique de convergence politique - 16/04/2026

Santé-Limogeage du Pr Ousmane Cissé : le MONCAP Santé dénonce une décision « injustifiée »

Santé-Limogeage du Pr Ousmane Cissé : le MONCAP Santé dénonce une décision « injustifiée » - 16/04/2026

FMI-Sénégal : discussions positives, inquiétudes persistantes… la dette sénégalaise au cœur des négociations avec le FMI

FMI-Sénégal : discussions positives, inquiétudes persistantes… la dette sénégalaise au cœur des négociations avec le FMI - 16/04/2026

Harcèlement, flagrant délit et lourde peine : 8 ans de prison pour le sexagénaire, la nouvelle loi frappe fort

Harcèlement, flagrant délit et lourde peine : 8 ans de prison pour le sexagénaire, la nouvelle loi frappe fort - 16/04/2026

Propos d’une extrême gravité visant le fondateur du mouridisme : Masseck Sarr dans l’œil du cyclone judiciaire

Propos d’une extrême gravité visant le fondateur du mouridisme : Masseck Sarr dans l’œil du cyclone judiciaire - 16/04/2026

visite de la Zone militaire n°4 : le CEMGA Oumar Wade salue la vigilance des troupes et annonce un renforcement sécuritaire

visite de la Zone militaire n°4 : le CEMGA Oumar Wade salue la vigilance des troupes et annonce un renforcement sécuritaire - 15/04/2026

Les nominations en Conseil des Ministres du Mercredi 15 Avril 2026

Les nominations en Conseil des Ministres du Mercredi 15 Avril 2026 - 15/04/2026

Communiqué du conseil des ministres du Mercredi 15 Avril 2026

Communiqué du conseil des ministres du Mercredi 15 Avril 2026 - 15/04/2026

Liban: l'armée israélienne frappe au sud de Beyrouth, le Hezbollah tire des roquettes sur Israël

Liban: l'armée israélienne frappe au sud de Beyrouth, le Hezbollah tire des roquettes sur Israël - 15/04/2026

Escroquerie XXL à 48 millions FCFA : Comment « Aicha Plus » a trompé une banque avec de faux cachets de la Gendarmerie

Escroquerie XXL à 48 millions FCFA : Comment « Aicha Plus » a trompé une banque avec de faux cachets de la Gendarmerie - 15/04/2026

Dette, FMI et bras de fer discret : ce que cache la rencontre de New York entre la Directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, et la délégation sénégalaise

Dette, FMI et bras de fer discret : ce que cache la rencontre de New York entre la Directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, et la délégation sénégalaise - 15/04/2026

Richard-Toll : au cœur d’un trafic explosif de papiers d’État civil, la mairie éclaboussée par un réseau clandestin

Richard-Toll : au cœur d’un trafic explosif de papiers d’État civil, la mairie éclaboussée par un réseau clandestin - 15/04/2026

Brigade de recherches (Br) de Keur Massar: quand l’enquête “tentaculaire” rattrape un politique — Chérif Aly Diatta rattrapé par des preuves accablantes d'un présumé plan a plusieurs

Brigade de recherches (Br) de Keur Massar: quand l’enquête “tentaculaire” rattrape un politique — Chérif Aly Diatta rattrapé par des preuves accablantes d'un présumé plan a plusieurs - 15/04/2026

Touba : Le charretier Moustapha Sène prend 3 ans pour abus sexuels sur une fillette de 7 ans

Touba : Le charretier Moustapha Sène prend 3 ans pour abus sexuels sur une fillette de 7 ans - 14/04/2026

RSS Syndication