Can-Maroc : trois des 18 supporters sénégalais libérés

Trois des dix-huit (18) supporters sénégalais condamnés à trois mois de prison au Maroc ont été libérés ce samedi 18 avril 2026.

L’information a été rendue publique par leur avocat, Patrick Kabou, à travers un message publié sur sa page Facebook. Il a salué la réactivité des autorités diplomatiques sénégalaises : « Merci à notre représentation diplomatique et consulaire pour les diligences. Je vous informe de la libération effective de trois des 18 compatriotes détenus au Maroc », a-t-il déclaré.

Quinze autres supporters restent toutefois en détention, à la suite des échauffourées survenues lors de la finale de la Coupe d'Afrique des nations remportée par le Sénégal.