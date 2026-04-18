Croissant lunaire aperçu dans plusieurs localités : la Tabaski prévue le...

Réunie ce samedi à la RTS, la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire a officiellement annoncé l’observation du croissant lunaire dans plusieurs localités du pays. Après consultation de ses 158 représentants déployés sur l’ensemble du territoire, et en concertation avec les familles religieuses ainsi que les imams des 14 régions et 46 départements, l’instance a déclaré que ce dimanche 19 avril 2026 marque le premier jour du mois de Diggi Tabaski, correspondant à Dhul Qa’da dans le calendrier musulman.
Cette annonce lance ainsi le décompte vers la Tabaski, prévue dans un mois et 10 jours, sous réserve de la confirmation future du calendrier lunaire.
Cette annonce lance ainsi le décompte vers la Tabaski, prévue dans un mois et 10 jours, sous réserve de la confirmation future du calendrier lunaire.
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