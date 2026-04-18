Candidature à l’ONU : Me Aïssata Tall Sall a été reçue par Macky Sall dans ses bureaux à New York

L’ancienne ministre des Affaires étrangères et membre de l’opposition parlementaire, Me Aïssata Tall Sall, a rencontré l’ancien président Macky Sall dans ses bureaux new-yorkais, où ce dernier poursuit activement sa campagne pour briguer le poste de Secrétaire général des Nations Unies.



À la sortie de l’audience, Me Tall Sall a décrit un homme resté égal à lui-même, soucieux du Sénégal et des Sénégalais, malgré un engagement international qui le porte désormais sur la scène mondiale. Des mots chaleureux qui valent soutien affiché, et qui témoignent d’une solidarité qui transcende les clivages politiques internes. « Toujours égal à lui-même, soucieux du pays et des Sénégalais même si son engagement international le porte ailleurs », a-t-elle écrit sur sa page en formulant des vœux de succès adressés à l’ancien chef d’État.



L’ancien chef d’Etat Macky Sall, qui a quitté la présidence de la République en mars 2024 après deux mandats, est candidat déclaré à la succession d’António Guterres, dont le mandat arrive à échéance fin 2026. Sa candidature, portée par l’Union africaine, fait l’objet d’une campagne de lobbying soutenue auprès des États membres de l’ONU.