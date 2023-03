Journée Internationale des Droits de la femme : l’administration pénitentiaire célèbre sa gente féminine.

À l’occasion de cette célébration, les femmes de l’administration pénitentiaire, n’ont pas manqué de mentionner le travail abattu au quotidien par les femmes dans les prisons et ensuite d’exprimer leurs préoccupations relatives à leur condition de travail et la prise en charge de leurs droits.



Pour cette année, les femmes de l’administration pénitentiaire ont choisi comme thème : « Pour un monde digital inclusif, innovation et technologique pour l’égalité des chances ». Ainsi, pour ces femmes qui gèrent des maisons d’arrêt, l’égalité des chances au sein de l’administration pénitentiaire doit passer par la digitalisation du système carcéral.