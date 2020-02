Jakartaman mort à Fatick / Matar Ba s’est rendu chez la victime : « Nous attendons les résultats de l’autopsie… »

Les « Jakartaman » de Fatick ne décolèrent pas suite au décès de leur collègue Lamine Koïta, victime selon eux de violences policières. Le jeune homme aurait été battu à mort par les forces de l’ordre suite à une arrestation qui aurait mal tourné. Une situation qui a fini de raviver la tension donnant lieu à des scènes de violence entre une partie des populations et le forces de sécurité.



C’est dans cette atmosphère extrêmement tendue que le ministre des sports Matar Ba s’est rendu auprès de la famille éplorée pour lui présenter ses condoléances.



Dans un message empreint de réconfort et de soutien, il a précisé qu’ils attendaient les résultats de l’autopsie pour connaître la conduite à tenir. « Nous avons tous appris avec consternation ce qui s’est passé. Et, nous attendons les résultats de l’autopsie. Dès que j’ai été informé de la nouvelle, j’ai pris l’initiative de venir m’enquérir de vos nouvelles et vous présenter mes condoléances. » A-t-il déclaré en présence des proches de la victime.



Insistant sur la nécessité de rester serein malgré la gravité de la situation, le ministre d’inviter les populations, précisément les jeunes de la localité, à éviter de verser dans la violence. « Nous sommes originaires de Fatick, cette nouvelle nous attriste profondément. Toutefois, j’en appelle à la sérénité, il ne sert à rien de tenter de se faire justice tout seul. Cela ne sert à rien de brûler des pneus, des voitures ou autres… Ceci ne règlera pas la situation », un appel à l’apaisement de la tension ainsi formulé par le natif de Fatick.



Les résultats de l’autopsie devraient lever un coin du voile sur les actes qui ont conduit au décès de Lamine Koïta.