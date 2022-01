JT N-2 DU 11 JANVIER 2022 : Violences à Dagana et Mbour, Saliou Samb lance un message de paix et d'unité, Barthélémy Dias promet 5 milliards chaque année à Pape Madiop Diop …



Le deuxième numéro du journal de la campagne a fait le tour de l’actualité relative aux activités des candidats. Parmi celles phares, on peut noter que, malgré les multiples appels à la non-violence dans l’espace politique, les désagréments dans la campagne électorale ne peuvent être évités. Après les Parcelles Assainies, Médina, c’est Dagana qui entre dans la danse avec des heurts notés entre militants de Omar Sarr et ceux de Moustapha Sarr tous deux candidats à la mairie.



10 blessés enregistrés, les dégâts matériels estimés à plus de deux millions. Au même moment, les partisans de la députée Sira Ndiaye et ceux de Me Abdoulaye Tall, candidat de la coalition Yewwi Askan Wi ont fait montre de leurs biceps. La députée violentée. Autant de violences qui ont poussé Saliou Samb, le candidat départemental de BBY à réagir. Il lance un message de paix et d'unité. Les caravanes se poursuivent pour le candidat de la coalition Yewwi Askan Wi à la mairie de Dakar. Après les Parcelles Assainies, Barthélémy Dias a fait hier, le tour de certaines rues de Dakar en compagnie de Khalifa Ababacar Sall. Le maire sortant de Mermoz-Sacré Cœur promet au candidat Pape Madiop Diop investi par la coalition Yewwi Askan Wi de l’appuyer une fois élu, à hauteur de 5 milliards chaque année...