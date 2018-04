JOUR DE VOTE - Le code de conduite des députés de Bby édicté par Aymérou Gningue... ' Éviter les petites blagues '

Tout faire pour ne pas paraître ridicule le jeudi, jour de vote du projet de loi portant parrainage des candidats à la Présidentielle de 2019... Les députés de la coalition Benno Bokk Yaakar sont invités par le Président de groupe à un comportement décent, courtois et irréprochable. Dakaractu vous donne la teneur de son code de conduite.



Merci à toutes et à tous.

Mobilisation générale des députés BBY:



-Être en salle au plus tard à 8h 30mn;



- Privilégier notre argumentaire dans les débats et ne pas répondre aux provocations;



- laisser passer le 1er texte sur les infractions sans débats puisqu'il a été adopté à l'unanimité en commission;



- Éviter au maximum les petites blagues avec l'opposition surtout en salle de plénière;



- Garder à l'esprit que les Sénégalais

nous regardent et nous écoutent; langage policé et comportement de grandeur.



Toute proposition qui va dans le sens du renforcement de l'exemplarité de notre comportement en ce jour historique du 19 avril est la bienvenue.



Aymérou GNINGUE PG BBY.



Autrement dit, dans la coalition Benno Bokk Yaakar, le consensus est de mise.