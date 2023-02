Ismaïla Madior Fall sur la candidature de Macky Sall : « Notre pays est à la croisée des chemins pour choisir entre l’aventure et la continuité… »

Il aura certainement consommé des vertes et des pas mûres relativement à la question de la candidature du président Macky Sall, après sa première sortie durant laquelle il estimait que « nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs ».



En tout cas, maintenant c’est clair, Ismaïla Madior Fall est pour un troisième mandat de Macky Sall. « La question est double. Si c’est juridique, ce n’est pas nous qui répondons, c’est le Conseil constitutionnel, mais si c’est politique c’est bien nous. Le dernier mot, au plan juridique revient au Conseil constitutionnel », a martelé le responsable politique de Benno Bokk Yakaar qui prenait part hier au rassemblement de la coalition Benno Bokk Yakaar à Pikine.

Ismaïla Madior Fall sur la question de la stabilité et de la continuité, considère que notre pays est à la croisée des chemins. Aujourd’hui, estime le ministre Ismaïla Madior Fall, le Sénégal est à la croisée des chemins pour choisir en la maturité et l'immaturité, l’expérience et l’inexpérience, entre l’aventure et la continuité… et nous voyons qu’avec ce rassemblement dans la banlieue, les Sénégalais ont encore du chemin à faire avec le président Macky Sall », se réjouit le responsable politique de Rufisque...