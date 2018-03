Internet : Lancement des activités de nouveaux FAI pour une couverture équitable de toutes les régions du Sénégal afin d’améliorer la qualité et baisser les prix

Le directeur général de l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP), Abdou Karim Sall, a présidé ce jour la cérémonie officielle de lancement des activités commerciales de nouveaux fournisseurs d’accès à Internet (FAI).



Une rencontre qui s’est déroulée en présence des directeurs des trois FAI retenus, à savoir Africa Access, Arc Informatique et Waw Sas. Ces entreprises viendront renforcer la dynamique sur le marché de l’internet ou les seuls acteurs étaient, jusque là les opérateurs titulaires de licence à savoir Sonatel, Sentel Gsm et Expresso Sénégal. À travers cette ouverture du marché à ces trois acteurs, l’État du Sénégal vise à rendre internet plus accessible aux populations et d’autre part promouvoir une concurrence dans le but de favoriser l’innovation d’améliorer la qualité et la baisse des prix… La concession accordée à ces nouveaux FAI est d’une durée de 10 ans dans le but d’assurer une couverture équitable de toutes les régions du sénegal et d’oeuvrer à un aménagement numérique du territoire.



Ainsi, l’Artp va assigner des fréquences à ces nouveaux FAI qui sont en phase de déploiement et de test de leurs réseaux dans une perspective de commercialiser des services internet haut débit basés sur la technologie 4G-LTE…