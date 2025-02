Interdiction formelle des brouilleurs et répéteurs de signaux : L’ARTP met en garde

La rédaction de Dakaractu a pris connaissance d’un communiqué officiel de l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) mettant en garde contre l’utilisation illégale des brouilleurs et répéteurs de signaux. Face à la prolifération de ces équipements non autorisés, l’organe de régulation rappelle la réglementation en vigueur et menace de sanctions les contrevenants.



Une menace pour la qualité du réseau



L’ARTP alerte sur l’impact négatif des brouilleurs et répéteurs de signaux sur la qualité des services de communication mobile. Ces équipements, de plus en plus répandus sur le marché, fonctionnent sur les mêmes bandes de fréquences que celles attribuées aux opérateurs de téléphonie mobile. Leur utilisation par le grand public entraîne des brouillages préjudiciables aux réseaux et détériore la qualité des communications.



Les répéteurs de signaux, qui amplifient le signal radio pour en étendre la couverture, et les brouilleurs, qui rendent inopérants les téléphones mobiles dans un périmètre donné, sont particulièrement visés par cette mise en garde.



Un cadre réglementaire strict



L’ARTP rappelle que l’utilisation de ces équipements est strictement encadrée par le décret 2019-1877 du 11 novembre 2019.

• Concernant les répéteurs de signaux, l’article 33 de ce décret stipule que les fréquences utilisées par la téléphonie mobile sont exclusivement attribuées aux opérateurs de réseaux et services de communications électroniques. Seuls ces derniers sont habilités à exploiter leurs fréquences et à installer les équipements nécessaires à leur réseau mobile. En cas de problème de couverture à l’intérieur d’un bâtiment, par exemple, il appartient donc aux opérateurs de proposer des solutions techniques adaptées.

• Quant aux brouilleurs de signaux, l’article 69 du même décret en interdit formellement l’importation, la publicité, la cession, la mise en circulation, l’installation, la détention et l’utilisation. Une dérogation peut cependant être accordée par l’ARTP pour des raisons d’ordre public, de défense, de sécurité nationale ou de service public de la justice.



Des sanctions en vue



L’ARTP appelle les usagers au respect strict de ces dispositions, destinées à garantir à tous une qualité de service optimale. À défaut, elle se dit prête à appliquer les sanctions prévues par la réglementation en vigueur contre toute personne ou entité contrevenante.



Avec cette mise en garde, l’Autorité de régulation affiche sa volonté ferme de protéger l’intégrité du réseau national et de lutter contre toute pratique susceptible d’entraver le bon fonctionnement des communications électroniques.