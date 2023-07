Interdiction de tous les rassemblements entre les 15 et 16 juillet: Voici les 9 lettres d'information rejetées par les autorités administratives de la région de Dakar.

Les autorités administratives de la région de Dakar ont décidé d'interdire tous les rassemblements envisagés entre les 15 et 16 juillet.



Ainsi, les 9 lettres d'information qui ont été déposées sur la table des préfets et sous-préfets par notamment le Pastef, la Coalition Benno Bokk Yaakaar, S24 et l'association " Yaay Jambar", ont été rejetées.



Les motifs avancés sont entre autres : menaces de troubles à l'ordre public, entrave à la libre circulation des personnes et des biens, risques d'affrontement entre des personnes de camps opposés etc.



Les différents rassemblements étaient ainsi prévus dans différents endroits tels la place de la Nation, l'itinéraire " Foire- VDN - cimetière Saint Lazare, le stade Amadou Barry, le terrain Yékini de Keur Massar Nord, le terrain "Sefa" sis dans la commune de Djeddah Thiaroye Kao, le terrain " Bokk Jeuf" dans la commune de Pikine Ouest, le terrain " Sefa" de Djeddah Thiaroye Kao et le terrain Acapes sis aux Parcelles Assainies.