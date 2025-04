Interdiction de sortie du territoire - Les révélations de Mansour Faye : "Je suis allé à l'aéroport avec seulement une couette dans ma valise... Et ils sont tombés dans le piège"

Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, l'ancien ministre Mansour Faye est revenu sur ses deux tentatives de voyage avortées, suite à son interdiction de sortie du territoire. Il s'agit de son voyage du 11 mars à destination de Djeddah et de celui du 14 mars. "Je suis allé deux fois à l'aéroport avec seulement une couette dans ma valise. J'avais annoncé que je devais me rendre en Côte d’Ivoire, mais je voulais juste qu'ils tombent dans le piège, parce que je voulais, en plein jour et accompagné d'un huissier, que ce dernier puisse constater la situation sur place", a-t-il révélé.



Avant de poursuivre : "Une fois sur place, ils sont tombés dans le piège, alors j'ai décidé de porter l'affaire en justice. La justice m'a donné raison, alors je suis resté une semaine sans les entendre, puis dix jours, et je me suis dit : 'Attends, je vais y retourner.' Et pourtant, dans la valise, il y avait juste ma couette", a-t-il ironisé.



"Ils sont tombés dans le piège parce que je savais qu'ils n'allaient pas respecter les dispositions de la loi", a-t-il conclu sous les applaudissements de ses alliés.