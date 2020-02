Intégration de la femme dans l'armée : "Les efforts du Sénégal sont visibles" (Justin Trudeau)

Après son entretien hier avec le président de la République , le Premier ministre canadien continue ses visites à Dakar. Ce matin, Justin Trudeau s'est rendu à la Caserne Samba Diéry Diallo où il a été accueilli par le ministre des forces armées, Me Sidiki Kaba et le haut commandant de la gendarmerie nationale, le général Jean Baptiste Tine.



La raison pricipale de cette visite, selon leur hôte canadien, "c'est le rafermissement des liens dans une approche visant à soutenir l'implication des femmes dans les différentes opérations militaires. "C'est une grande priorité pour moi, de voir ces opportunités pour les femmes, pas parce que c'est la chose morale pour elles, mais plutôt parce que c'est une chose intelligente car elles amènent plus de richesse et de solutions", a lancé le Premier ministre canadien devant les gendarmes.



"Il est important de reconnaître que ces femmes là, doivent non seulement être dans les secteurs de la police ou des militaires, mais elles peuvent faire partie de toutes les autres opérations", ajoutera t-il.



Justin Trudeau précisera que c'est important d'échanger avec ces femmes millitaires pour comprendre les défis auxquels elles font face, mais aussi se pencher sur les prises de décision. Le Premier ministre, confirmant par ailleurs que son pays, s’était bien impliqué dans l'insertion des femmes au sein des forces armées ces dernières années, salue aussi cette approche du Sénégal qui intégre de plus en plus de femmes dans l'armée.