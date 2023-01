Intégralité Lamb : Revivez le combat Thiatou Yoff vs Bulldozer à l’arène nationale.

Même si le climat de ce dimanche 8 janvier n’a pas été très favorable, les amateurs de la lutte sénégalaise sont massivement venus à l’arène nationale pour assister aux grands combats ficelés par Ndiaye Production. Plus de dix combats, très vifs et intenses. Les deux géants de la soirée à savoir le Bulldozer et Thiatou Yoff ont tenu de très belle chorégraphie.



Mais malgré la grandeur et la puissance de Bulldozer, il ne fera pas le poids devant Thiatou Yoff qui l'a roué de coups avant le terrasser en quelques minutes...