Insultes, menaces, agressions : les gilets jaunes de Ngor sous pression

À Ngor, les gilets jaunes jouent un rôle crucial dans la bataille contre l'insécurité et la criminalité, pourtant leur implication comporte des dangers. Comme l'a noté Mamadou Ndiaye, ces volontaires de la sécurité communautaire sont fréquemment la cible d'injures, de menaces et d'agressions de la part de délinquants et même de prostituées qui perçoivent en eux des entraves à leurs activités illégales.







La tension reste permanente : chaque nuit, les gilets jaunes surveillent les rues, face à des attaques éventuelles. Les trafiquants de drogue, les voleurs et les prostituées ressentent une gêne face à leur présence et n'hésitent pas à les menacer. Cela expose leur sécurité physique à des risques, puisqu'ils sont devenus des objectifs directs pour ceux qui rejettent toute forme de contrôle ou d'obstacle à leurs actions.







Devant ces dangers, le groupe Ngor Debout appelle à un appui considérable des citoyens envers les gilets jaunes, en mettant en place des défilés de soutien et en augmentant leur protection. Assurer la sécurité des gilets jaunes est un devoir partagé, et leur implication est essentielle pour rétablir la tranquillité et la discipline à Ngor. Il est important de valoriser leur bravoure et de leur fournir le soutien nécessaire pour persévérer dans la préservation de la sécurité communautaire.