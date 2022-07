Installation nouveau bureau des étudiants Thiessois : La CET réitère à Habib Niang son engagement à le soutenir dans ses activités

La Coordination des Étudiants Thiessois (CET) vient d'installer son nouveau bureau. La rencontre dirigée par le président Abdou Tine s'est tenue en présence du responsable apériste, Habib Niang, qui ne ménage aucun effort pour soutenir ces fils de la cité du rail pour qu'ils puissent se concentrer sereinement sur leurs études. Lors de cette rencontre, les étudiants sont revenus sur les difficiles conditions auxquelles ils font face, mais surtout sur le manque de considération et de soutien des autorités thiessoises.

Par la même occasion, ils ont à l'unanimité salué la proximité du responsable politique, Habib Niang, à l'endroit des étudiants Thiessois dans toutes les universités du Sénégal. Fort de ce constat, ces jeunes apprenants thiessois entendent collaborer sincèrement avec Habib Niang pour la réussite de tous ses projets.

Prenant la parole, le leader apériste dans la zone Nord a tenu à réconforter et à encourager le nouveau bureau de la coordination (CET) pour la réussite des missions qui leur sont allouées, avant de leur présenter son projet politique. Selon Habib Niang, "ce qui me tient le plus à cœur, c'est le développement de Thiès et du Sénégal en général. J'ai toujours œuvré dans le social même avant d'embrasser l'arène politique. Donc quoi de plus normal que d'aider nos frères étudiants Thiessois." Et d'ajouter : "Les conditions d'existence et l'avenir des étudiants est quelque chose qui me tient à cœur. Je crois en Thiès, en ses fils et parmi ceux-là, vous les étudiants". Au terme de cet échange avec ses jeunes frères qui l'ont religieusement écouté, "ces jeunes ont promis de s'engager avec lui dans ses différents combats pour Thiès et sa jeunesse..."