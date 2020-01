Installation du nouveau CEMGA : Le général de corps aérien Birame Diop à l’assaut des défis sécuritaires et transfrontaliers...

Le général de corps aérien Birame Diop a été installé ce matin dans ses nouvelles fonctions de Chef d’état-major général des Armées. La cérémonie d’installation s’est déroulée au quartier Dial Diop sous la présidence du ministre des forces Armées Me Sidiki kaba et en présence de hautes autorités militaires, d’officiers et sous-officiers du pays. Au cours de ces moments solennels, le MFA a rappelé le travail remarquable que ne cessent de déployer les Armées sénégalaises. A l’en croire, cet outil de défense de l’intégrité du territoire et de la préservation de l’environnement de paix et de sécurité a fait ses preuves sur la scène internationale à travers la synergie de coopération interarmées. Pour sa part, le successeur du général Cheikh Guèye de décliner sa feuille de route à la tête des Armées. Il s’engage ainsi à suivre les pas de ses prédécesseurs en barrant la route à toute forme de menaces externes. En outre, il entend poursuivre les réformes structurelles déjà entamées pour mériter pleinement la confiance que la nation voue à l’Armée.