Installation du comité national de médiation et de concertation : Ismaïla Madior Fall encourage la culture des Modes alternatifs de règlement des différends (MARD)

Le ministre de la justice a procédé ce lundi après-midi, à l'installation du comité national de médiation et de concertation.



Ce comité qui est institué par l’article 9 du décret, est un organe phare dans l’environnement de promotion de la politique amiable du règlement des différends.



Il a pour mission de réguler et de garantir le respect des règles du dispositif national d’exercice de la médiation à travers les structures publiques telles que les tribunaux, maisons de justice, observatoire de la qualité des services financiers, mais aussi privées à savoir le centre de médiation et d’arbitrage de la chambre de commerce de Dakar. Ainsi, il pourra entre autres, contribuer à rendre la justice plus accessible par les usagers. Un rôle déterminant selon le ministre de la justice.







« En vous installant comme membres du Comité national de médiation et de conciliation, je marque mon soutien total à l’instauration d’une véritable culture du règlement amiable », a exprimé le ministre.







En effet, le Sénégal résolument engagé dans la modernisation de la justice à travers des programmes sectoriels qui visent l’instauration d’une meilleure gouvernance judiciaire, s’inscrivant dans la même dynamique de renforcement du dispositif de règlement des différends par le désengorgement des tribunaux et l’accélération du traitement des dossiers au Sénégal, il est envisagé de continuer l’accompagnement de l’opérationnalisation du mécanisme national de médiation et de conciliation.



À ce propos, Ismaïla Madior Fall, le ministre de la justice a insisté sur les enjeux à travers deux modes de règlement alternatifs des différends :



L’offre d’un meilleur accès à la justice qui promeut une justice socialement acceptée ;



aussi permettre le développement de la culture de prévention des différends dans tous les secteurs de la vie économique tout en conservant la paix sociale, l’amélioration de la performance des opérateurs économiques, etc...







« Tous ces enjeux nous confortent dans l’option de promouvoir et de développer les Modes alternatifs de règlement des différends (MARD) pour améliorer la performance des opérateurs économiques en terme de gain de temps et d’économie, et surtout de contribuer au bon fonctionnement de la justice dans un contexte de promotion des investissements notamment miniers et pétroliers », a défendu le ministre.







Ainsi suite à l’installation officielle du comité par le ministre de la justice, les membres après concertation ont fini par désigner comme président du comité le Professeur Sidi Chérif Kane agrégé en économie et doyen de la Faseg, et le Docteur en droit, Moustapha Fall, au poste de secrétaire exécutif du comité.