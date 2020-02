Insertion des jeunes et des migrants : L’ANPEJ offre du matériel d’une valeur de 145 millions.

Brigitte Ella Sambou, Abdoulaye Loulou Dia ainsi que leurs autres camarades, un groupe de 45 personnes provenant de cinq régions, viennent de recevoir des mains de Tamsir Faye, le directeur de l'ANPEJ, du matériel pour réaliser leur projet.

Ce lot de matériel d'une somme estimée à environ 145 millions est composé de matériel de construction, de pêche, de transformation de produits locaux, du matériel pour l'élevage, le transport, la couture entre autres.

Cette activité entre dans le cadre de la mise en œuvre du fonds d'appui à l'insertion de la population locale et des migrants de retour, mis en place par le programme migration pour le développement (PMD) de la coopération allemande au Sénégal (GIZ) en collaboration avec l'ANPEJ.

En outre, les bénéficiaires ont aussi été formés pour renforcer leur capacité et les aider à mieux développer leur projet une fois entamé. Toutefois, à la suite de ce don, il est prévu un suivi, et les récipiendaires vont être audités pour évaluer l'évolution de leurs travaux. La cérémonie à eu lieu ce mardi au centre de Derklé.