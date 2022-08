Inondations à Rufisque : Les habitants de la cité Hawo DIA de Kounoune crient leur ras-le-bol et dénoncent...

La route qui mène vers la cité Hawo DIA est impraticable, des voitures stationnées empêchent les populations à vaquer à leurs occupations. Face à cette situation, ces habitants n'ont que des charrettes pour assurer leurs déplacements. Outre la détérioration de la route, ces habitants sont menacés par une vague d'eau impressionnante provenant de Keur Ndiaye Lo et environs.



En point de presse tenu ce Mardi 30 Août, ces populations ont pointé du doigt leurs voisins des autres cités qui seraient à l'origine de leur souffrance. "L'année dernière on avait investi beaucoup d'argent pour bloquer les eaux qui nous proviennent des villages environnants et ça s'est passé correctement. Et cette année on voulait faire pareille pour endiguer ce fléau, mais malheureusement tout a été saboté par les riverains qui ont ouvert le barrage qu'on mettait au niveau de la frontière. Par conséquent, les eaux se déversent dans la cité AHODIA", a déclaré Yéri Dramé, adjoint du délégué de la cité.



"Nous avons tout fait pour avoir ces logements et vivre tranquillement. Imaginez vous les conséquences de ces eaux qu'on draine vers la cité. Vraiment nous sommes fatigués", a déploré Fatou Guèye, avant de solliciter des solutions auprès des autorités compétentes.