Inondations à Médina Mbaba : Les habitants lancent un SOS et exigent l'achèvement des travaux des canaux


Inondations à Médina Mbaba : Les habitants lancent un SOS et exigent l'achèvement des travaux des canaux

Le quartier Médina Mbaba à Kaolack est fortement touché par les inondations suite aux fortes précipitations de ces derniers jours. Plusieurs maisons sont sous l’eau, qui stagne également dans les rues, rendant la vie des habitants insupportable.

Profitant de la visite du chargé de mission à la présidence de la République, Ababacar Diagne, les habitants ont lancé un appel pressant aux autorités.

Un quotidien paralysé par les eaux
Un habitant, Lamine Fall, a décrit la situation avec désespoir : « Nous souffrons avec ce problème des eaux pluviales. Et cette situation, nous la vivons depuis plusieurs années. » Il a souligné que l’inondation empêche les déplacements, notamment la nuit pour les malades. « Nos rues, nos maisons et même des chambres sont sous l'emprise des eaux. Les voitures ne peuvent plus venir jusqu'ici. Nos grands-parents ne peuvent plus aller à la mosquée », a-t-il déploré, insistant sur le risque de maladies diarrhéiques.

Absa Mbow, une autre habitante, a ajouté que leur unique robinet est actuellement inaccessible. « Nous sommes obligés de traverser les briques pour aller chercher de l'eau. Nos enfants n'arrivent plus à étudier parce que les Daaras sont obligés de fermer à cause des eaux. Nous sommes vraiment très fatigués », a-t-elle confié.

Un appel direct aux plus hautes autorités
Les habitants exigent une solution durable et l'achèvement des travaux d’assainissement. « Nous invitons les nouvelles autorités à réagir par rapport à ces canaux à ciel ouvert qui traversent le quartier, car depuis plusieurs années les travaux peinent à être achevés et c'est ce qui empêche les eaux de circuler », a déclaré Lamine Fall.

Les habitants ont lancé un SOS, interpellant directement le président Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko. Ils ont également invité le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, le Dr Cheikh Tidiane Dièye, à venir constater la situation par lui-même.





Dimanche 17 Août 2025
Fallou Galass Sylla



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Le président Bassirou Diomaye FAYE effectuera une visite au Japon du 18 au 26 août 2025

Le président Bassirou Diomaye FAYE effectuera une visite au Japon du 18 au 26 août 2025 - 17/08/2025

MAGAL 2025- Les chiffres de la police nationale…

MAGAL 2025- Les chiffres de la police nationale… - 17/08/2025

Contrôle routier durant le Magal 2025 : « 42 véhicules interpellés, 110 motos en fourrière, 1 887 000 francs CFA en amendes forfaitaires perçu »

Contrôle routier durant le Magal 2025 : « 42 véhicules interpellés, 110 motos en fourrière, 1 887 000 francs CFA en amendes forfaitaires perçu » - 17/08/2025

Bilan sécuritaire du 131e Grand Magal de Touba : « 253 individus pour diverses infractions dont 95 présentés au Parquet » ( Police nationale)

Bilan sécuritaire du 131e Grand Magal de Touba : « 253 individus pour diverses infractions dont 95 présentés au Parquet » ( Police nationale) - 17/08/2025

Dossier ASER : Ces chiffres révélés par le député Thierno Alassane Sall…

Dossier ASER : Ces chiffres révélés par le député Thierno Alassane Sall… - 17/08/2025

Affaire ASER - AEE POWER : Thierno Alassane Sall dénonce « l’indifférence » du ministre des finances concernant sa question écrite

Affaire ASER - AEE POWER : Thierno Alassane Sall dénonce « l’indifférence » du ministre des finances concernant sa question écrite - 17/08/2025

Falokh Sérère : une femme à la tête d’un gang de voleurs de bétail, les éleveurs en colère

Falokh Sérère : une femme à la tête d’un gang de voleurs de bétail, les éleveurs en colère - 17/08/2025

Arrestation de Badara Gadiaga : la diaspora sénégalaise dénonce une injustice

Arrestation de Badara Gadiaga : la diaspora sénégalaise dénonce une injustice - 17/08/2025

Grand frère Cheikh Seck, focus sur votre travail, la haine est le tribut que l'envie paie au mérite

Grand frère Cheikh Seck, focus sur votre travail, la haine est le tribut que l'envie paie au mérite - 17/08/2025

Masse salariale de l'État : 724,1 milliards de FCFA au 2e trimestre 2025

Masse salariale de l'État : 724,1 milliards de FCFA au 2e trimestre 2025 - 17/08/2025

Rapport d'exécution budgétaire : « Le miroir d’un pouvoir qui s’éloigne des exigences de transparence » (Papa Malick Ndour)

Rapport d'exécution budgétaire : « Le miroir d’un pouvoir qui s’éloigne des exigences de transparence » (Papa Malick Ndour) - 17/08/2025

Mobilisation des impôts directs : l’État empoche 913,9 milliards de francs au 2e trimestre 2025

Mobilisation des impôts directs : l’État empoche 913,9 milliards de francs au 2e trimestre 2025 - 17/08/2025

Anambé (Kolda) : Les riziculteurs tirent la sonnette d'alarme face aux inondations

Anambé (Kolda) : Les riziculteurs tirent la sonnette d'alarme face aux inondations - 17/08/2025

Publication du RTEB du 2e trimestre 2025 : « 4474,1 milliards de francs CFA mobilisés en fin juin, une progression des recettes avec 2226,3 milliards de francs CFA sur un objectif annuel de 4 668,9 milliards »

Publication du RTEB du 2e trimestre 2025 : « 4474,1 milliards de francs CFA mobilisés en fin juin, une progression des recettes avec 2226,3 milliards de francs CFA sur un objectif annuel de 4 668,9 milliards » - 17/08/2025

‎KOLDA : Les travailleurs de l'hôtel

‎KOLDA : Les travailleurs de l'hôtel "Hobbe" réclament des arriérés de salaires... - 17/08/2025

Inondations à Dakar : Thierno Alassane Sall tire sur le ministre de l’hydraulique et exprime sa solidarité aux impactés

Inondations à Dakar : Thierno Alassane Sall tire sur le ministre de l’hydraulique et exprime sa solidarité aux impactés - 16/08/2025

Projets de lois OFNAC et Protection des lanceurs d’alerte : les cadres du Parti des libéraux et Démocrates (PLD) exigent leur rejet par l’assemblée nationale

Projets de lois OFNAC et Protection des lanceurs d’alerte : les cadres du Parti des libéraux et Démocrates (PLD) exigent leur rejet par l’assemblée nationale - 16/08/2025

Sénégal : Une délégation officielle émiratie a pris part aux activités du Magal

Sénégal : Une délégation officielle émiratie a pris part aux activités du Magal - 16/08/2025

Fortes pluies à Dakar : « L’heure n’est plus aux interventions ponctuelles, mais à une véritable stratégie nationale de prévention » (Amadou Bâ)

Fortes pluies à Dakar : « L’heure n’est plus aux interventions ponctuelles, mais à une véritable stratégie nationale de prévention » (Amadou Bâ) - 16/08/2025

Série d'agressions à Thiès:

Série d'agressions à Thiès: " Il serait irresponsable de passer sous silence la gestion insuffisante de la sécurité dans notre ville"( Ma Diakhaté Niang)" - 16/08/2025

Magal 2025 - Bilan définitif des sapeurs-pompiers: 679 interventions, 1401 victimes et 33 personnes décédées…

Magal 2025 - Bilan définitif des sapeurs-pompiers: 679 interventions, 1401 victimes et 33 personnes décédées… - 16/08/2025

Cambriolage à l’hôtel «Chez Koga»: Le 4x4 gris emporté par les cambrioleurs finalement retrouvé à Tivaouane, mais sans les clés

Cambriolage à l’hôtel «Chez Koga»: Le 4x4 gris emporté par les cambrioleurs finalement retrouvé à Tivaouane, mais sans les clés - 16/08/2025

Guet-Ndar : Un passant sauve une fillette de 6 ans d'un viol en bord de mer

Guet-Ndar : Un passant sauve une fillette de 6 ans d'un viol en bord de mer - 16/08/2025

Inondations à Kaolack- Maisons abandonnées, rues impraticables[...], les habitants de Fass Cheikh Tidiane pataugent et interpellent les autorités

Inondations à Kaolack- Maisons abandonnées, rues impraticables[...], les habitants de Fass Cheikh Tidiane pataugent et interpellent les autorités - 16/08/2025

Pluies diluviennes à Dakar : Le ministre Cheikh Tidiane Dièye au chevet des populations

Pluies diluviennes à Dakar : Le ministre Cheikh Tidiane Dièye au chevet des populations - 16/08/2025

Visite du DG de la CDC à Médina Baye : Ce que le khalife a dit à Fadilou Keïta...

Visite du DG de la CDC à Médina Baye : Ce que le khalife a dit à Fadilou Keïta... - 16/08/2025

Rencontre au Sommet avec Poutine en Alaska : Donald Trump dit attendre « un cessez-le-feu »

Rencontre au Sommet avec Poutine en Alaska : Donald Trump dit attendre « un cessez-le-feu » - 15/08/2025

CRISE HYDRIQUE À MBACKÉ- L’une des désagréables conséquences du débordement du bassin de Pofdy

CRISE HYDRIQUE À MBACKÉ- L’une des désagréables conséquences du débordement du bassin de Pofdy - 15/08/2025

‎Accident de la circulation à Sinthiang Koundara (Vélingara) : un camion de marchandises tue un étranger...

‎Accident de la circulation à Sinthiang Koundara (Vélingara) : un camion de marchandises tue un étranger... - 15/08/2025

Trump et Poutine en Alaska pour sceller le sort de l'Ukraine

Trump et Poutine en Alaska pour sceller le sort de l'Ukraine - 15/08/2025

RSS Syndication