Inondations à Médina Mbaba : Les habitants lancent un SOS et exigent l'achèvement des travaux des canaux



Le quartier Médina Mbaba à Kaolack est fortement touché par les inondations suite aux fortes précipitations de ces derniers jours. Plusieurs maisons sont sous l’eau, qui stagne également dans les rues, rendant la vie des habitants insupportable.



Profitant de la visite du chargé de mission à la présidence de la République, Ababacar Diagne, les habitants ont lancé un appel pressant aux autorités.



Un quotidien paralysé par les eaux

Un habitant, Lamine Fall, a décrit la situation avec désespoir : « Nous souffrons avec ce problème des eaux pluviales. Et cette situation, nous la vivons depuis plusieurs années. » Il a souligné que l’inondation empêche les déplacements, notamment la nuit pour les malades. « Nos rues, nos maisons et même des chambres sont sous l'emprise des eaux. Les voitures ne peuvent plus venir jusqu'ici. Nos grands-parents ne peuvent plus aller à la mosquée », a-t-il déploré, insistant sur le risque de maladies diarrhéiques.



Absa Mbow, une autre habitante, a ajouté que leur unique robinet est actuellement inaccessible. « Nous sommes obligés de traverser les briques pour aller chercher de l'eau. Nos enfants n'arrivent plus à étudier parce que les Daaras sont obligés de fermer à cause des eaux. Nous sommes vraiment très fatigués », a-t-elle confié.



Un appel direct aux plus hautes autorités

Les habitants exigent une solution durable et l'achèvement des travaux d’assainissement. « Nous invitons les nouvelles autorités à réagir par rapport à ces canaux à ciel ouvert qui traversent le quartier, car depuis plusieurs années les travaux peinent à être achevés et c'est ce qui empêche les eaux de circuler », a déclaré Lamine Fall.



Les habitants ont lancé un SOS, interpellant directement le président Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko. Ils ont également invité le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, le Dr Cheikh Tidiane Dièye, à venir constater la situation par lui-même.