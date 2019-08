Inondations à Kaolack : Le président Serigne Mboup met à la disposition des sinistrés des motopompes, des kits de détergents, des tonnes de riz...

Suite aux pluies diluviennes qui ont touché la ville de Kaolack, le président Serigne Mboup et l’ensemble des membres de la coalition "And Defar Kaolack Ak Serigne Mboup" ont répondu favorablement à l’élan de solidarité en faveur des sinistrés, initié par le président de la République.



À cet effet, une cérémonie de remise de dons aux familles impactées par cette calamité, au titre de contribution de sa coalition, a été organisée ce vendredi à Kaolack. Les lots constitués de 50 motopompes, 1000 kits de détergents, 20 tonnes de riz et d’enveloppes financières. Le tout d’un coût global de 50 millions de FCFA ont été remis aux bénéficiaires lors d’une manifestation populaire à l’esplanade Salif Ba du Cœur de Ville, sous la présidence effective du gouverneur de Kaolack.



Cette démarche qui se veut pionnière est suivie d’autres actions de la part de tous les opérateurs économiques de la région à travers un Téléthon au niveau de la " TV Saloum" destiné à mobiliser des ressources en faveur des sinistrés.



Le président Serigne Mboup s'est rendu sur les principaux sites inondés pour échanger avec les victimes en vue d’engager de larges concertations sur des stratégies de gestion et de prévention de ce type de calamité.



Dans la même foulée, il a engagé tous les Kaolackois, notamment les opérateurs économiques sur la voie d’une solution pérenne à cette question cruciale qui touche des centaines de familles durant la saison hivernale...