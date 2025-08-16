Inondations à Dakar : Thierno Alassane Sall tire sur le ministre de l’hydraulique et exprime sa solidarité aux impactés

Dans un post sur sa page X, l’ancien ministre Thierno Alassane Sall s’est défoulé sur le ministre de l’hydraulique et de l’assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dieye estimant que « les solutions aux difficultés liées aux inondations ne sont toujours pas trouvées.
« Quand on voit le pauvre ministre de l’Hydraulique, totalement pris de court, qui en appelle à son « saint Premier ministre » dans l’espoir désespéré qu’il lui apporte une solution miracle, on comprend qu’on est encore très loin du compte », a constaté le député à la 15e législature qui, par ailleurs, prône, « une véritable cartographie des risques et un travail méthodique, rigoureux et sérieux pour traiter les problèmes structurels liés aux inondations et aux crues. »
Thierno Alassane Sall adresse enfin, sa solidarité aux compatriotes touchés par les inondations.
-
Projets de lois OFNAC et Protection des lanceurs d’alerte : les cadres du Parti des libéraux et Démocrates (PLD) exigent leur rejet par l’assemblée nationale
-
Sénégal : Une délégation officielle émiratie a pris part aux activités du Magal
-
Fortes pluies à Dakar : « L’heure n’est plus aux interventions ponctuelles, mais à une véritable stratégie nationale de prévention » (Amadou Bâ)
-
Série d'agressions à Thiès: " Il serait irresponsable de passer sous silence la gestion insuffisante de la sécurité dans notre ville"( Ma Diakhaté Niang)"
-
Magal 2025 - Bilan définitif des sapeurs-pompiers: 679 interventions, 1401 victimes et 33 personnes décédées…