Inondations : Les populations de Diamaguène Diacksao crient leur désarroi et invite l'État trouver la solution

C'est une situation inédite et déplorable que les populations de Diamaguène Diacksao vivent depuis ces 4 derniers jours. Elle est liée aux inondations engendrées par les récentes pluies qui se sont abattues à Dakar et ses environs.



Depuis lors, les habitants de cette localité mènent leurs activités sous les eaux pluviales qui ont fini d'envahir la route nationale et certains de leurs domiciles, les obligeant ainsi à faire recours aux charrettes comme moyen de transport.



"Cela fait 3 jours que je ne vaque pas à mes occupations de commerçante et cela ne peut plus continuer car j'ai une famille à nourrir. Je ne peux aller nulle part laissant ma famille dans les eaux. Nous voulons que les autorités nous viennent en aide, on n'en peut plus!", a confié sur place une mère de famille éploree.



Le ministre de l'intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome, qui a effectué ce 22 août, un déplacement sur les lieux du sinistre, a rassuré les populations quant à l'effectivité du plan national d'Organisation des Secours (ORSEC) enclenché, samedi, pour venir à bout du phénomène naturel. Il leur a promis de déployer tous les moyens dont l’État dispose afin de répondre positivement à leurs attentes...