Inondations / Kaolack : Serigne Mboup fait le bilan de son élan de solidarité

Le président Serigne Mboup et son mouvement " And défar Kaolack" ont procédé ce Week-end à l'évaluation de l'aide qu'ils ont apportée aux populations de la ville de Mbossé touchées par les inondations.

Le bilan fait ainsi état d'une enveloppe de 50 millions de Fcfa dégagée pour l'achat de motos pompes et de nourritures offertes gracieusement aux sinistrés. Au total, plus de 2 000 familles ont bénéficié de l'appui du candidat à la maire de Kaolack...