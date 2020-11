Infrastructures sociales de base : Ndiaffane Sorokoum, le carrefour du Dandé Mayo.

De par sa position géographique, démographique et ses infrastructures sociales de base, le village de Ndiaffane Sorokoum peut jouer véritablement le rôle de carrefour du Dandé Mayo. La forte population d'émigrés habitant dans cette localité demeure une véritable opportunité pour le développement de la localité.



C'est dans ce sens que cette localité a réceptionné le nouveau bureau de poste. La cérémonie d'inauguration s'est faite ce week-end en présence du gouverneur de la région de Matam, du directeur général de la Poste Abdoulaye Bibi Baldé, du maire de la commune des Agnams et du directeur général de l'Agetip.



Pour le chef de village, plusieurs régimes se sont succédé, mais jamais cette partie du Fouta n'a été aussi servie en terme d'infrastructures sociales de base. Et avec la réception de ce nouveau bureau, c'est une forte demande de la population qui vient d'être satisfaite, car il fallait parcourir plusieurs kilomètres pour bénéficier de ce genre de service public social de base...