Infrastructures routières : Ces chantiers qui attendent le ministre Déthié Fall


Le ministre Yankhoba Diémé a laissé quelques sujets sur la table de son successeur Déthié Fall au département des Infrastructures. Il s’agit de : 

 
  • Le financement de l’entretien routier est également un chantier qui attend le nouveau ministre des infrastructures qui devra apprécier l’orientation des ressources du Fonds d'Entretien routier autonome (FERA). 
  • la poursuite des chantiers avec le ministre de la coopération et avec Eximbank pour la levée de suspension de décaissement sur le projet de construction de l’autoroute Mbour -Fatick-Kaolack. 
  • La route des Niayes : il faut rappeler que le premier ministre Ousmane Sonko avec son déplacement en Chine, a pu débloquer la situation financière. Les travaux sont en cours pour que la reprise soit effective avec ce projet réalisé à hauteur de 92% et dont la livraison initialement prévue en juillet, est décalée en Décembre. 
  • La recherche de financement pour le prolongement de la VDN pour donner corps à l’autoroute Dakar-Tivaouane-Saint-Louis, de même que les travaux du second pont de Ziguinchor. D’ailleurs, ce pont est d’une importance capitale pour le chef de l’État qui a initié le « Programme Diomaye pour la Casamance ». Le dossier de financement a été finalisé. La pose de la première pierre devrait être effectuée mais sous l’instruction du Premier ministre. Le marché a été attribué pour un coup de 114 milliards de francs CFA. 
  • Le premier ministre avait demandé à ce que 40% des travaux du pont soient obligatoires dédiés à un entrepreneur local: chose qui a été faite selon le ministre des Transports terrestres et aériens. 
  • Ce pont est catalytique car permettant de relier le Sénégal et les pays de la sous région. Un pont qui doit booster car ayant plusieurs ouvrages connexes dont la gare nouvelle de Ziguinchor avec plus de 8 km de linéaire routiers, mais aussi la gare des gros porteurs qui permet d’éviter le stationnement désordonné. Un ouvrage qui symbolise la paix, estime le ministre sortant des infrastructures qui se dit optimiste quant au pragmatisme, le savoir-faire et le sens de la négociation de son successeur Déthié Fall de qui, il espère toute la diligence pour décanter la situation liée à ce chantier. 
  • La réalisation de voiries de Dakar - Diamniadio - Saint-Louis dans le cadre des jeux olympiques: un programme porté par Ageroute mais également le suivi rapproché du pont de Rosso.
  • La situation du Programme Spécial de Désenclavement (PSD) avec l’ensemble des 60 linéaires routiers pour un financement de 491 milliards de francs CFA. D’ailleurs, au regard de l’état des lieux effectué par le gouvernement a permis de découvrir des impairs, a rappelé le ministre Yankhoba Diémé qui précise qu’après la vérité des chiffres, le gouvernement du Sénégal a fait le règlement nécessaire avec tous les bailleurs: « tous les chantiers sont à l’arrêt ! Mais je sais qu’avec votre clairvoyance et ce qui est en perspective avec la Banque Mondiale, ils vont reprendre au bonheur des sénégalais », a indiqué Yankhoba Diémé devant son successeur Déthié Fall. 
Mercredi 17 Septembre 2025
Cheikh Sadibou Fall



