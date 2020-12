Infrastructure : Médinatoul Abdou Khadre Dieylani étrenne sa première voie de communication entièrement financée par la famille du feu Cheikh Mouhidine Samba Diallo.

Auparavant, la voie qui menait au niveau de cette cité religieuse était boueuse et presque impraticable.



Mais aujourd'hui, tout ceci n'est qu'un mauvais souvenir. Car Médinatoul Abdou Khadre Dieylani, la cité religieuse du défunt Cheikh Mouhidine Samba Diallo, vient d'étrenner son tout nouvel axe routier en latérite qui quitte la RN1 pour rallier cette cité distante de 04 kilomètres.



Ainsi, le coût global de la réalisation de ce tronçon est estimé à plus de 47 millions de Fcfa. Cette infrastructure routière a été réalisée par la famille du défunt et les fidèles talibés, nous dira son fils aîné, Cheikh Ibrahima Diallo...