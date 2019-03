Incursion à Bargny : les jeunes réclament plus d'infrastructures et plus de formation

La centrale à charbon et le futur port de Sendou, peuvent être des opportunités pour les jeunes de Bargny. C'est du moins ce que pense M. Abdoulaye Diouf, du mouvement « Bargny Thia Kanam » qui croit cependant que pour ce faire, ces jeunes qui ont tourné le dos à l'immigration clandestine, doivent bénéficier au préalable de formations adaptées à ces métiers.