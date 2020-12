Incendie de Ngadiaga : « il n’y a pas de risque d’explosion… Ça va prendre quelques jours pour boucher le trou » (Ministre du Pétrole et des Énergies)

L’incendie du puits de gaz à Ngadiaga risque de prendre encore quelques jours, a indiqué Aïssatou Sophie Gladima, ministre du Pétrole et des Énergies qui a rassuré cependant sur les risques d’explosion. « C’est la première fois que l’on voit un tel évènement. On ne peut pas dire qu’il n’y a pas de danger, mais il risque pas d’avoir une explosion », a d’abord expliqué le Ministre.« On vous a expliqué ce qui s’est passé, c’est avec l’explosion du gaz pour faire la production que des grains de sable ont fait faire une étincelle qui a amené ce feu-là. C’est le même phénomène que l’on voit au niveau de la Sar avec la torche qui brûle. Tant qu’il y a cette venue de gaz, il y aura toujours cette flamme. Nous remercions la Gendarmerie qui a contenu la population qui a voulu manifester ce matin », a ajouté Mme Siby.« Là nous sommes en train de voir avec Petrosen et une société de forage qui est là comment faire localiser cette venue de gaz et essayer de boucher le trou. Donc vous imaginez que ça va prendre quelques jours, mais cela ne sera pas long. Parce que tout le monde est à pied d'œuvre, on a une réunion demain pour faire cette rencontre technique. Nous disons à la population que nous sommes à leurs côtés, qu’ils soient soulagés de savoir que nous travaillons pour eux », a-t-elle tenté de rassurer.Le Ministre a aussi écarté toute négligence des sociétés qui s’activent sur ces sites quant aux normes de sécurité, « ils sont là depuis 1996, c’est la première fois qu’un tel incident arrive », a-t-elle expliqué. « Ce n’est pas un accident technique », a-t-elle fini par dire.