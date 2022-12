Inauguration de la route Tamba-Goudiry-Kidira : « cet axe routier est un véritable corridor économique et un levier valorisant les potentialités économiques, culturelles et touristiques. » (Macky Sall )

Le chef de l’État, Macky Sall, a procédé ce 27 Décembre 2022, à l’inauguration de la route Tamba-Goudiry-Kidira.



Une promesse du chef de l’État qui vient d’être matérialisée.



« La route Tambacounda-Goudiry-Kidira permettra de raccourcir les distances et de voyager dans de meilleures conditions de confort et de sécurité; elle contribuera aussi à renforcer l’accessibilité des localités de la région ainsi que la connexion entre elles et les pays voisins dont le Mali, un des principaux partenaires commerciaux du Sénégal.

Avec cette nouvelle route, nous poursuivons la mise en œuvre soutenue du Plan Sénégal Émergent, dont le volet développement des infrastructures de qualité est un élément moteur pour amplifier la dynamique de croissance, génératrice de richesses et d’emplois », a dit Macky Sall.



Cette nouvelle route va ainsi contribuer au renforcement de la compétitivité de l’économie car par cette route, passe l’essentiel du trafic des personnes et de marchandises entre le Sénégal et le Mali.



Longue de 185 Km, « cet axe routier est donc un véritable corridor économique et un levier valorisant les potentialités économiques, culturelles et touristiques de tout le Sénégal Oriental », selon Macky Sall.



En plus de la route principale, le projet a permis :

- l’aménagement de la voie de contournement de Tamba sur 10 km ;

- l’aménagement d’un grand parking pour les gros porteurs à Kidira et deux autres parkings à Tambacounda et Goudiry ;

- l’éclairage public de 12 km dans les villes de Tambacounda, Goudiry et Kidira;

- la réalisation de 150 km de pistes rurales de désenclavement ;

- la construction d’infrastructures sociales dont 7 postes ou cases de santé, la case des tout-petits à Sinthiou Fissa, ainsi que la réalisation de 8 forages et de 4.650 ml de murs de clôture soit 12 écoles clôturées.



Occasion pour le chef de l’État de renouveler ses remerciements au Royaume d’Arabie Saoudite et à l’État du Koweït pour leurs soutiens précieux à la réalisation de ce projet d’un coût de 85,9 milliards de francs CFA, à travers des prêts du Fonds saoudien pour le développement et du Fonds koweitien pour le développement économique arabe...