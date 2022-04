Inauguration Maison Coranique / Mamadou Talla, ministre de l'éducation : « C'est pour la première fois au Sénégal qu’on inaugure une maison du Coran… »

Après la pose de la première pierre, le 25 avril 2018, la maison du Saint Coran a été inaugurée, aujourd’hui en ce mois béni de Ramadan, par le ministre de l’éducation nationale du Sénégal Mamadou Talla.



Plusieurs autres responsables tels l'ambassadeur d'Égypte, des membres de And Sam Djikko Yi, la directrice du Fort B, ainsi que plusieurs autres guides religieux ont aussi assisté à la cérémonie.



La maison du Coran est fondée sur les recettes tirées du grand concours Senico, en partenariat avec l’ensemble du Collectif de la fédération nationale des associations d’écoles coraniques du Sénégal. Cette structure porte aujourd’hui le nom de Serigne Oumar Dia, défunt père de Abdoulaye Dia, Directeur général de la société Senico.



Le ministre de l’éducation pense que l’apprentissage coranique au Sénégal occupera une place de plus en plus importante. « Nous avons toujours inauguré des écoles, des universités, des bâtiments, des édifices, beaucoup de choses, mais on n'a jamais inauguré une maison du Coran », a déclaré Mamadou Talla...