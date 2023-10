Implantation d'un forage à Malicounda pour desservir Mbour: la population de Madinatoul Salam dit niet...Le maire Maguette Sène annonce une enveloppe de 17 millions

Les populations de Malicounda précisément de Madinatoul Salam, sont très remontées contre l'implantation d'un forage dans leur commune et qui devrait desservir Mbour en les laissant en rade.



Selon elles, le maire Maguette Sène a été saisi pour apporter des éclaircissements sur l'implantation de ce forage à Madinatoul Salam qui desservira Mbour au détriment de leur localité qui est confrontée à un manque d'eau terrible.



D'après leur porte-parole, la réponse de leur maire ( Maguette Sène) a été surprenante. " Selon le maire, l'implantation de ce forage lui échappe et qu'il n'a pas été au courant", a-t-il indiqué. Une réponse qui aurait soulevé l'ire de ces dernières. Leur porte parole a ainsi attiré l'attention des autorités face à cette problématique avant d'affirmer que les populations sont déterminées à arrêter le chantier et d'aller jusqu'au bout de leurs efforts. " Il est impensable de continuer à boire l'eau des puits et d'avoir chez nous un forage qui alimente Mbour "a dit le porte-parole.



Le maire Maguette Sène, contacté par Dakaractu Mbour se dit surpris par l'attitude des marcheurs. " Nous avons soulevé cette question au conseil municipal et la mairie a décidé d'allouer une enveloppe de 17 millions de Fcfa ensemble avec la Sones et l'Aquatech pour trouver une solution...Quand nous avons été au courant, nous nous sommes rapprochés de la Sones et de l'Aquatech pour opposer notre niet catégorique par rapport au fait que ce forage alimente le château d'eau de Mbour et laisse en rade les populations de Madinatoul Salam. Pas plus tard qu'hier, nous avons tenu une réunion avec Aquatech, les conseillers de Madinatoul Salam et les marcheurs pour réfléchir sur un montage pour un réseau de 30 km dans le but d'alimenter en eau Madinatoul Salam...Je suis vraiment surpris de leur attitude" dira le maire Maguette Sène au bout du fil.